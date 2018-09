Handelstekort VS loopt verder op

De import in de Verenigde Staten lag in januari 44,4 miljard dollar (34,1 miljard euro) hoger dan de export. In december lag het tekort nog op een naar beneden bijgestelde 38,1 miljard dollar, het kleinste tekort in 3 jaar tijd. Economen hadden voor januari op een kleinere toename gerekend tot 42,6 miljard dollar.

De export daalde voor de eerste keer in 3 maanden, vooral door de teruglopende verkopen van olie en goud. Ondertussen blijven importen groeien door de gestaag groeiende uitgaven door Amerikaanse consumenten en bedrijven.