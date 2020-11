Eerste koninklijke projectontwikkelaar

Hofleverancier Menno Smitsloo (l.) met Jaap Smit voor het wapenschild van hofleverancier. Ⓒ Foto Hielco Kuipers

Er is nu ook een projectontwikkelaar in ons land die zich hofleverancier kan noemen: Padox Beheer uit Oegstgeest. ,,We zijn de eerste met dit predicaat op ons vakgebied”, zei Menno Smitsloo, ondernemer van de Smitsloo Groep, waar Padox onderdeel van uitmaakt. Waarom zijn bedrijf het eerste koninklijke vastgoedontwikkelaar- en beheerder is, dat kon hij niet aangeven.