Bijna tweederde grootbedrijf betaalt rekening niet op tijd

Om het mkb beter te beschermen is de wettelijke betaaltermijn voor grote bedrijven aan kleine ondernemers per 1 juli verkort van zestig naar dertig dagen. Die maatregel moet de liquiditeit in het mkb verbeteren.

De betaalmoraal van Nederlandse bedrijven is de laatste jaren wel verbeterd. In 2019 betaalde nog maar 69% van de Nederlandse bedrijven ’op tijd’ – 5% minder dan nu. Nederland is daarmee de hardste stijger in Altares Dun & Bradstreet’s overzicht. Ook buurland België is stipter geworden, met een stijging van 4,2%. Toch is daar nog veel winst te behalen: nog niet de helft (44%) van de bedrijven betaalt daar op tijd zijn rekeningen.

Denemarken is het braafste jongetje van de klas: daar betaalt 90% van de bedrijven op tijd zijn facturen. In Ierland wachten ondernemers het langst op hun geld. Daar boekt nog geen derde (32,7%) van de bedrijven binnen de afgesproken termijn de betaling over.

In alle veertien onderzochte Europese landen overschrijden grote ondernemers vaker de betalingstermijn dan kleine. Maar nergens is dat verschil groter dan in Nederland. Hier betaalt slechts 35,9% van de grootste organisaties binnen de afgesproken termijn. Ter vergelijking: in koploper Denemarken is dat nog altijd 83,2%.