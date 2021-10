Ikea ziet nog tot midden volgend jaar problemen met voorraden opstapelen

Die voorspelling deed topman Jon Abrahamsson Ring van Inter Ikea, de wereldwijde franchisegever van het woonwinkelconcern. Grootste uitdaging van het bedrijf is om goederen uit China verscheept te krijgen. Het bedrijf wil volgens hem de extra kosten voor onder andere het transport niet doorberekenen aan klanten.

Ikea kampt net als andere bedrijven met onder meer een tekort aan transportcontainers en problemen in de havens die de logistiek in de war schoppen. De problemen leidden eerder al tot waarschuwingen over tragere omzetgroei en hogere kosten bij verschillende bedrijven waaronder de Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) en de Britse onlineretailer Asos.

Hoofd bieden

Om de situatie het hoofd te bieden, moest Ikea volgens Abrahamsson Ring prioriteiten stellen. Het productaanbod wordt daarom toegespitst op de populairste producten, zei hij. „Ik denk ook niet dat we in het lopende boekjaar uit de problemen zullen zijn.” Het boekjaar van Ikea loopt tot en met augustus volgend jaar. „Dit is een zeer grote uitdaging voor de hele toeleveringsinfrastructuur”, aldus de Ikea-bestuurder.

Ikea sloot het afgelopen boekjaar af met een recordomzet. Het herstel volgde op een jaar waarin voor het eerst sprake was van een daling van de omzet, vooral als gevolg van de winkelsluitingen vanwege de coronapandemie.

De prijspiek voor transport en grondstoffen de afgelopen maanden heeft geleid tot hogere kosten. Het bedrijf is van plan deze extra kosten zelf op te vangen in plaats van door te berekenen aan Ikea-klanten. Volgens Abrahamsson Ring is het zaak om IKEA nog betaalbaarder te maken. Het bedrijf is van plan om een groter deel van de inkomsten te halen uit producten met een lagere prijs, zei hij.

IKEA heeft ook andere maatregelen genomen om producten naar zijn winkels te krijgen. Zo huurt het bedrijf zelf containers en kijkt het naar alternatieve transportmogelijkheden zoals per spoor.