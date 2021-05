Lidl goedkoopste met eigen merk

De Consumentenbond kocht bij vijftien ketens 125 huismerkproducten en vergeleek daarbij de prijzen. Bij Lidl was de klant 10 procent minder kwijt dan het gemiddelde. Ook Dirk, Vomar en Aldi zitten in de kopgroep. De huismerken van Jumbo zitten precies op de gemiddelde prijs en bij AH is de klant 1 procent meer kwijt dan het gemiddelde van alle huismerken. Dat is evenveel als bij onlinesupermarkt Picnic en bij Plus.

Spar en Poiesz zijn de uitschieters naar boven toe. Bij Spar is de huismerkklant 14 procent duurder uit dan gemiddeld, bij Poiesz zelfs 17 procent. Overigens zijn huismerkproducten steeds voordeliger ten opzichte van A-merken. Het verschil was volgens de Consumentenbond vorig jaar 45 procent. In 2014 was dat nog maar ongeveer een kwart.

Voor mensen die voordelig biologisch willen eten heeft AH de meeste keus. Dat had voor zo'n 50 van de 125 producten een biologisch huismerkalternatief. Aldi was hierbij de hekkensluiter met 15 biologische varianten.