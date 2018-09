Goede ontwikkeling voor aandelenmarkt

Vermogensbeheerder Invesco meent dat de intense druk op de Europese economie in sommige opzichten aan het afnemen is. Normaal gesproken is dat een goede ontwikkeling voor de aandelenmarkt. Invesco adviseert dan ook aandelenbeleggingen op te schuiven in de richting van de sectoren die nu nog minder geliefd zijn. Beleggers zijn lange tijd in belangrijke mate gericht geweest op relatieve veiligheid. Als gevolg daarvan zijn de waarderingen van aandelen in de meer defensieve sectoren opgerekt. Nu de macroeconomische omstandigheden minder negatief zijn geworden, zouden die opgerekte waarderingen een extra reden kunnen zijn voor een accentverlegging in portefeuilles. ‘Wij denken dat blootstelling aan de zogeheten veilige asset classes, waaronder nietduurzame consumptiegoederen, gevaarlijker wordt naarmate de waarderingen stijgen en zeker wanneer de markten minder gefixeerd raken op een ‘rampeconomie’, schrijft Invesco. De druk op de Europese economie is verminderd door het geloofwaardige vangnet van de ECB voor de periferielanden, een beginnend optimisme onder inkoopmanagers en een opwaartse beweging in de belangrijkste economische indicatoren. Dat de druk eraf is, wil overigens niet zeggen dat Europa er goed voorstaat. De economische verbetering elders in de wereld verbetert het perspectief voor de Europese export. In Europa neemt de druk op de winstmarges in de niet-financiële sectoren af door hogere omzetten en stabiele loonkosten. Dat moet in de loop van dit jaar een steuntje in de rug geven. De markt kan zo geprikkeld worden om niet meer tot elke prijs voor veiligheid te kiezen, maar meer voor de momenteel minder geliefde sectoren, die vaak een negatief koersverloop hebben laten zien en nu aantrekkelijke waarderingen hebben. Invesco denkt daarbij aan farmaceutische en financiële bedrijven, de luchtvaart, defensie, dienstverlening, media en bouw.

