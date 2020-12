Amsterdam verzweeg kostenexplosie erfpacht

In Amsterdam pachten veel woningeigenaren grond van de gemeente. Een kritisch rapport waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij enorme kostenstijgingen verdween in een lade. Tot woede van de raad en belangengroepen. Ⓒ Aerovista

Amsterdam - De gemeente Amsterdam wist in 2016 al dat erfpachters een verachtvoudiging van de erfpachtkosten zouden krijgen vanwege het nieuwe overstapssysteem. Aan zowel erfpachters als raadsleden is dat nooit expliciet gemeld, blijkt uit een rapport dat na een verzoek van De Telegraaf op basis van de Wet openbaarheid van bestuur is verstrekt.