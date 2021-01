Advies Maastricht Airport: niet meer vliegen voor zeven uur ’s ochtends

Binnenland

Meer hinder en zorgen door Eindhoven Airport

Steeds meer omwonenden van Eindhoven Airport zeggen dat ze ernstige hinder ervaren. Ook zijn hun zorgen over gezondheidsklachten door geluid of luchtverontreiniging sinds 2012 toegenomen. Dat komt naar voren uit onderzoek door de GGD. Het is de vierde keer dat zo’n onderzoek is gehouden.