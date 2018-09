Shell verdubbelt lng-productie Noord-Amerika

,,Aardgas is in overvloed aanwezig in Noord-Amerika en is een schonere brandstof. Shell wil zijn expertise op het gebied van lng aanwenden om het een levensvatbaar alternatief te maken voor de commerciële markt'', aldus topman Marvin Odum van Shell Oil Company. De prijs van diesel bereikte in februari een recordhoogte van 4,11 dollar (3,15 euro) per gallon (3,78 liter).

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik