VEB: curieuze beloningsmethoden top Ajax

Overmars ondertekende afgelopen maart al zijn nieuwe contract dat loopt tot het einde van het seizoen 2024. In ruil voor zijn handtekening ontving hij een retentiebonus van 1,25 miljoen euro, 250.000 euro per seizoen. Ajax heeft dit bedrag in één keer overgemaakt. Mocht Overmars tussentijds toch vertrekken, dan moet hij dit bedrag naar rato terugbetalen.

De financiële afspraken tussen Ajax en Van der Sar zijn daarentegen nog onduidelijk. In de uitnodiging voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering schrijven commissarissen dat ‘de belangrijkste elementen na het sluiten van het managementcontract’ naar buiten worden gebracht. "Die manier van handelen is zeer ongewoon", aldus de VEB. Bij beursgenoteerde bedrijven bepalen de Nederlandse regels voor goed ondernemingsbestuur dat de precieze arbeidsvoorwaarden ruim voor de geplande (her)benoeming met aandeelhouders moeten worden gedeeld.