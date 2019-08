Heijmans blijft geloven in project Zuidasdok

Amsterdam - Bouwer Heijmans heeft nog altijd vertrouwen in infraproject Zuidasdok. Topman Ton Hillen zei woensdag in een toelichting op de halfjaarcijfers dat de bouwer samen met partners het project wil en kan volbrengen "mits kosten betaald worden". Of dat integraal is of in delen, maakt voor Hillen niet uit. Heijmans heeft een belang van 15 procent in het project.