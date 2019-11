Trump brengt goede sfeer terug op Damrak

De AEX-index noteerde rond kwart voor vier 0,7% winst bij 593,80 punten, dicht tegen het hoogste niveau van de dag. De AMX-index ging 0,8% omhoog naar 881,11 punten.

Elders in Europa waren er ook duidelijke plussen te zien. De CAC 40 in Parijs steeg met 0,4%. De Franse economie toonde wederom groei. De DAX in Frankfurt dikte 0,6% aan. De grootste Europese won in Londen noteerde 1,1% winst.

In de middaghandel veerden de koersen verder op nadat president Trump via de Amerikaanse tv-zender Fox News liet weten zeer dicht bij een handelsdeal met China te zijn. Aan het begin van de handel gaf de Chinese leider Xi al steun aan de handel met de mededeling nog steeds bereid te zijn om een overeenkomst met Amerika te sluiten. Volgens Joost van Leenders, macro-ecoom bij Kempen, blijft het toch lastig voor beide partijen om tot een deelakkoord te komen. „De Chinezen willen meer tariefsreducties zien, terwijl Trump de bestaande importheffingen op Chinese producten nog niet van tafel wil halen.” Wall Street trapt vanmiddag met kleine winsten af.

Ondanks de sterke opmars van de koersen in de voorbije weken ziet Van Leenders het beursklimaat nog steeds somber in. „De winstverwachtingen voor bedrijven zullen niet worden waargemaakt onder meer vanwege de toegenomen loonsdruk. Daarnaast begint de Europese centrale bank steeds meer aan het einde van de mogelijkheden te komen.”

Volgens Hans de Jonge, salestrader bij Degroof Petercam sloop er na de goede start enige teleurstelling in de markt na de cijfers over de bedrijvigheid in de eurozone, vooral door de terugval bij de dienstensector. „Beleggers blijven daardoor schommelen tussen hoop en vrees of een recessie in de eurozone kan worden voorkomen.”

De Jonge verwacht op weg naar het einde van het jaar dat de verdere opmars van de koersen beperkt zal blijven. „Naast de twijfel over de handelsdeal is er ook nog de onzekerheid over de uitslag van de Britse verkiezingen en in Hongkong is het ook nog steeds niet rustig.”

Industrie trekt aan

In de AEX verstevigde staalmaker ArcelorMittal met 5% koerswinst de koppositie. De chemicaliëndistributeur IMCD (+2,2%) kreeg een koersdoelverhoging van ING, rekenend op een goed vierde kwartaal. Ook Shell (+1,1%) ging mee.

Financiële waarden lieten aardig herstel zien. Zwaargewicht ING steeg 0,9%, ABN Amro won 0,7%, net als Aegon en ASR pluste met 1%.

Vopak klom 0,9%. Het tankopslagebdrijf kreeg een grote klus voor installaties in Texas.

Unilever (Onv.) reageerde nauwelijks op het nieuws dat het levensmiddelenconcern met Henkel, Colgate-Palmolive en meerdere investeringsmaatschappijen aast op een overname van schoonheids- en haarverzorgingsmerken van het Amerikaanse cosmeticabedrijf Coty tegen $7 miljard.

Takeaway koerste 1,6% lager. De maaltijdbezorger wacht halverwege volgende maand mogelijk een unieke arbitrageprocedure rond de overname van de Britse branchegenoot Just Eat.

Bij de middelgrote fondsen ging BAM aan kop met een plus van 2,7%. SBM Offshore (+2%), dat de minderheidsbelangen van samenwerkingspartner Serviços de Petróleo Constellation in vijf Braziliaanse productie- en opslagschepen bemachtigde, kreeg loftuitingen van ING.

Air France KLM steeg met 2,1%. Het Amerikaanse ministerie van Transport heeft ingestemd met een nauwere samenwerking tussen de luchtvaartcombinatie met Delta Air Lines en Virgin Atlantic.

Industriële componentenleverancier Kendrion (-1,4%) gaf 1,59 miljoen aandelen uit, tegen €19,50, en liet vanochtend bij de smallcapfondsen weten €31,1 miljoen te hebben opgehaald.

Bouwer Heijmans boekte 2,4% koerswinst .

