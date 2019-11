Winst Damrak: Arcelor verhit,

De AEX-index noteerde daarop rond 10:15 uur 0,4% winst bij 592,5 punten. De AMX-index ging 0,4% hoger bij 877,9 punten.

De CAC 40 in Parijs steeg met 0,2%. De Franse economie toonde wederom groei. De DAX in Frankfurt dikte 0,6% aan. De grootste Europese won in Londen noteerde 1,1% winst.

Vandaag kijken beleggers - behalve naar de speech van Lagarde die de euro liet dalen tot $1,105425 en een hernieuwing van de ECB-strategie aankondigde - naar de rapportages van de Europese inkoopmanagerscijfers.

De Duitse economie groeide afgelopen maand volgens nieuwe cijfers licht. De Duitse industrie meldde een indexcijfer van 43,8, waar 42,8 was voorspeld. De economie in de eurozone bleek minder snel te krimpen dan gedacht.

In Azië sloot de Nikkei in Tokio met 0,3% winst, de Hangseng sloot 0,5% hoger.

Wall Street sloot donderdagavond met klein verlies, de Dow Jones en S&P500 verloren 0,2%. Analisten noemden een gebrek aan richting in de handelsgesprekken tussen China en de VS als oorzaak. Nabeurs zorgde Tesla-topman Elon Musk voor veel ophef met de presentatie van zijn Cybertruck.

De eerste futures voor opening van de Amerikaanse beurzen om 15.30 uur staan zo’n 0,3% hoger.

Voor Rabobank worden „de twijfels steeds groter” over de Chinees-Amerikaanse deal, de onderhandelingspositie voor de Chinezen is versterkt, concludeert Amerika-specialist Philip Marey. Daarmee zou een eerste deal dit jaar niet waarschijnlijk zijn.

Brentolie verloor 0,3% bij $63,80 per vat.

Industrie trekt aan

Aan de kop bij de hoofdfondsen noteerde staalmaker ArcelorMittal 4,1% koerswinst. De chemicaliëndistributeur IMCD (+1,7%) kreeg een koersdoelverhoging van ING, rekenend op een goed vierde kwartaal. Ook Shell (+1,2%) ging mee.

Financiële waarden scoorden rond de toelichting van Lagarde bovenin de AEX mee. Zwaargewicht ING steeg 1,9%, ABN Amro won 1,7%, net als Aegon en ASR pluste met 1%.

Tankopslag Vopak steeg 0,8%. Het kreeg een grote klus voor installaties in Texas.

Unilever (-0,2%) reageerde op het nieuws dat het met Henkel, Colgate-Palmolive en meerdere investeringsmaatschappijen aast op een overname van schoonheids- en haarverzorgingsmerken van het Amerikaanse cosmeticabedrijf Coty tegen $7 miljard.

Bij de middelgrote fondsen noteerde BAM 2,3% koerswinst bovenin. SBM Offshore (+2%), dat de minderheidsbelangen van samenwerkingspartner Serviços de Petróleo Constellation in vijf Braziliaanse productie- en opslagschepen bemachtigde, kreeg loftuitingen van ING.

Air France KLM steeg met 2,4%. Het Amerikaanse ministerie van Transport heeft ingestemd met een nauwere samenwerking tussen de luchtvaartcombinatie met Delta Air Lines en Virgin Atlantic.

Industriële componentenleverancier Kendrion (-3%) gaf 1,59 miljoen aandelen uit, tegen €19,50, en liet vanochtend bij de smallcapfondsen weten €31,1 miljoen te hebben opgehaald.

Daar ging bouwer Heijmans dankzij 1,9% koerswinst op kop.

