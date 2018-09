Shell slaat alarm over pijpleiding Nigeria

De Nembe Creek pijpleiding werd in 2010 aangelegd voor 1,1 miljard dollar ter vervanging van een oudere pijpleiding waaruit regelmatig olie werd gestolen. In december 2011 was de pijpleiding buiten werking nadat twee mislukte pogingen tot diefstal leidden tot vervuiling. In mei vorig jaar werd de NCTL opnieuw stilgelegd om op 50 punten door dieven aangebrachte apparatuur te verwijderen. In heel 2012 lekten bij ongeveer 140 incidenten circa 24.500 vaten olie uit leidingen van SPDC.

De flowstations draaien allemaal weer naar behoren maar ,,de dreiging van ongeplande stopzettingen blijft'', aldus SPDC. ,,Wat we zien is een milieuramp veroorzaakt door brandstofdieven die geen oog hebben voor de gevolgen van hun handelen op de huidige bevolking en toekomstige generaties'', zei SPDC-topman Mutiu Sunmonu. ,,Circa 95 procent van de omzet per vat gaat naar de Nigeriaanse overheid. De aanhoudende diefstal heeft ook een direct effect op de economie.''