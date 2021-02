Column: statiegeld op blikjes is in alle opzichten een goed idee

Ook in Nederland komt er statiegeld op blikjes. Ⓒ ANP/HH

Het gaat de goede kant op met het recyclen van aluminium blikjes. Op 23 december 2020 maakte de Europäischer Wirtschaftsdienst bekend dat het recyclen van aluminium blikjes in Europa (inclusief Zwitserland, Noorwegen en IJsland) is gestegen tot gemiddeld 76,2%. Het is een stijging van 2 procentpunt vergeleken met 2018. Het gaat om in circa 34 miljard drankblikjes, ofwel 457.000 ton op jaarbasis.