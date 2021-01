Dow sluit met 300 punten winst op herstel economie VS

De Dow Jones-index noteert 1% hoger bij 30.602,54 punten. De S&P 500 noteert 1% winst, de Nasdaq gaat 0,5% opwaarts.

Hoofdstrateeg Olaf van den Heuvel van Aegon Asset Management wijt de stijging, na verliezen voorbeurs, aan de grote turbulentie. De markt bevindt zich in de extase van een klassieke bubbel, stelt hij.

De Verenigde Staten meldde een groeicijfer voor het vierde kwartaal van 4% versus een verwachting van 4,3%. Dat is de tweede periode op rij met groei.

Het aantal werkloosheidsclaims in de Verenigde Staten is afgelopen week uitgekomen op 847.000 volgens het ministerie van Arbeid. Een meevaller, de markt gepeild door Dow Jones rekende op 875.000 verzoeken voor financiële ondersteuning.

Nieuw jachtgebied

Aandelen bewogen wild. New Concept Energy werd 933% meer waard.

American Airlines knalde dankzij de nieuwe aandacht aanvankelijk 28% hoger, mede op goede kwartaalresultaten en sloot 9,5% hoger.

Duizenden particuliere beleggers, die zich al weken verzamelen via social media zoals Wall Street Beets-sectie van Reddit.com, hebben sinds gisteravond met gebruik van call-opties de shortsellers in de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in het vizier.

Dankzij ingebouwde hefbomen in hun beleggingen duwen ze het aandeel exponentieel hoger, om daarmee de shortsellers die rekenen op verlies te dwingen de aandelen die ze niet bezitten alsnog te kopen om daarmee hun verlies te dekken.

De aankopen gebeuren tegen een hogere prijs dan de shortsellers hadden voorzien: een substantieel verlies voor de fondsen, maar enorme winsten voor de beleggers.

In Nederland werd door zulke beleggingsactiviteiten winkelvastgoedfonds Unibail woensdag 19% hoger geduwd, donderdag noteerde het 1,5% verlies.

GameStop zet door

De groepsaanpak werkte eerst bij GameStop, verkoper van games. Het aandeel sloot 33% lager. Woensdag verdubbelde het aandeel nog, dit jaar won het 1750%.

Zoals de ’comrades’ op Reddit woensdag aankondigden krijgen met collectieve aandeleninkopen van zo’n 2,5 miljoen gebruikers ook de aandelen AMC (-55%), Bed, Bath & Beyond (-37%) en Koss (-28%) een duwtje van de beleggers die zich keren tegen de ’beurshaaien’ van Wall Street. Dat lukte aanvankelijk.

Robinhood blokkeert

De omslag kwam toen de in de VS populaire beleggersapp Robinhood de aankopen in onder andere het aandeel GameStop, AMC, BlackBerry en Nokia stopten. Ook handel in opties werd beperkt. De app stond alleen nog verkopen van die aandelen toe. Ook Interactive Brokers volgde met dergelijke maatregelen.

Tot woede van gebruikers: met louter verkopen konden zij de koers niet stuwen. Daarop doken steeds meer aandelen in verlies.

Donderdag trokken beleggers daarop naar zilver. Die prijs steeg fors.

Tegenvaller Tesla

Snap, het moederbedrijf van Snapchat, stijgt 8,5%. Analisten werden ’zeer bullish’ over de appdienst.

Beleggers reageren verder ook op de kwartaalresultaten van Apple, dat boekte zijn grootste kwartaalomzet ooit met $111,4 miljard. Het aandeel zakt 3,5%.

Batterijautomaker Tesla gaat 3,3% terug. Zijn kwartaalresultaten vielen de markt tegen. Het concern denkt dit jaar 50% te groeien.

Facebook verloor 2,6%. Het troefde met kwartaalcijfers de verwachtingen af.

Hamburgerketen McDonald’s (-0,1%) miste met zijn kwartaalresultaten de verwachtingen van $1,78 winst per aandeel.

Netwerkbedrijf Comcast (+6,6%), moederbedrijf van CNBC en NBCUniversal, kwam over het kwartaal met $0,58 winst per aandel 8 dollarcent boven de consensus uit.

Spijkerbroekenmaker Levi Strauss (-5,8%) meldde een hogere winst per aandeel over zijn driemaandsrapportage.