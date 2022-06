Warren Buffett kan geen genoeg krijgen van olie

Uit een melding bij de Amerikaanse waakhond SEC kwam naar voren dat eerder deze maand Buffett in totaal bijna 10 miljoen aandelen Occidental heeft ingeslagen ter waarde van iets meer $500 miljoen. Met de nieuwe uitbreiding komt zijn belang in de energiegigant uit op 16,3%. Daarmee is Buffett veruit de grootste aandeelhouder. Vanguard volgt op afstand met een belang van 10%.

Occidental dat wereldwijd actief is met zijn activiteiten heeft dit jaar op de beurs in New York ook een prachtige rit gemaakt. De koers is gesteund door de enorme opmars van de olie- en gasprijzen per saldo ruim 80% omhoog geschoten naar $57. Daarmee is het het best presterende aandeel in de S&P500. De grotere deelname van Buffett gaf op donderdag een nieuwe impuls aan het oliefonds.

Olierally

Met het besluit om groter in Occidental te stappen, maakt Buffet zich er bepaald niet druk om dat het einde van de olierally mogelijk in zicht komt. Toch is het zwarte goud in de voorbije dagen flink afgekomen. De Brentprijs is hard weggezakt tot rond de $110 per vat. Begin deze week werd nog een stand van ruim boven de $120 aangetikt. De recessievrees begint ook wat grip te krijgen op de oliemarkt doordat een economische afkoeling een grote impact kan geven op de vraag naar olie.

Naast de grote positie in Occidental ziet Buffett eveneens brood in Chevron. Bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway in mei benadrukte hij nog het belang van de Amerikaanse oliereus in de portefeuille van de superbelegger. Chevron heeft dit jaar eveneens de wind stevig in de rug gehad met een koerswinst van ruim 20%.

Buffett kan nog steeds op grote populariteit rekenen. Eerder deze maand legde een anonieme bieder bij een veiling op eBay nog $19 miljoen neer om samen met zeven personen een vorkje met hem te gaan te prikken.