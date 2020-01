'Virusvrees en ECB domineren beurshandel'

Het aantal mensen bij wie in China het nieuwe coronavirus is vastgesteld, is gestegen naar 571. Het aantal mensen dat in het land is overleden staat op zeventien. De Chinese miljoenenstad Wuhan, waar de eerste besmetting met het coronavirus werd vastgesteld, heeft zijn luchthaven en treinstations voor uitgaande reizigers gesloten. In China gaan miljoenen mensen binnenkort op reis om Chinees Nieuwjaar te vieren.

De Europese oliebedrijven zullen waarschijnlijk onder druk komen te staan. De olieprijzen gingen stevig omlaag door de vrees dat een uitbraak van het coronavirus een negatieve impact op de vraag naar olie zal hebben. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,7 procent tot 55,77 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder op 62,31 dollar per vat.

Chipbedrijven

Ook de chipbedrijven staan in de schijnwerpers na resultaten van de Amerikaanse chipmaker Texas Instrument en de Frans-Italiaanse chipfabrikant STMicroelectronics. Texas Instruments zag de omzet en winst afgelopen kwartaal dalen. STMicroelectronics boekte afgelopen kwartaal meer omzet, maar minder winst.

Op het Damrak boekte chipbedrijf RoodMircotec een omzet van 13,2 miljoen euro in 2019. Het bedrijf rekent daarnaast nog steeds op een autonome omzetgroei tussen 8 en 12 procent per jaar en een jaarlijkse verbetering van de nettowinst.

Sligro

Sligro heeft afgelopen jaar een winst van 34 miljoen euro in de boeken gezet. Deze viel ruim een kwart lager uit dan een jaar eerder. Volgens het groothandelsbedrijf hebben veranderingen in de organisatie een drukkend effect op de resultaten gehad. Sligro maakte eerder al omzetcijfers bekend.

Optiekbedrijf GrandVision, dat wordt overgenomen door de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica, boekte afgelopen jaar meer omzet. De onderneming profiteerde deels van overnames, maar wist ook op eigen kracht te groeien.

Coronavirus

De Chinese beurzen gingen donderdag hard onderuit door de zorgen over het coronavirus. In Shanghai raakte de beursgraadmeter tussentijds 2,9 procent kwijt en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 2,1 procent in. De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent in de min na een sterker dan verwachte daling van de Japanse export.

De euro noteerde voor aanvang van de beurshandel op 1,1084 dollar, tegen 1,1086 dollar een dag eerder.