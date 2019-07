Filipijnse webcam-dames in Nederland belast

De Hoge Raad boog zich over de ’locatie van de vermakelijkheidsdiensten’. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Den Haag - Hoewel de schaars geklede dames zich tijdens het aanbieden van hun live erotische diensten op de Filipijnen bevinden, vindt de ’vermakelijkheidsdienst’ voor betalende kijkers in Nederland plaats. Daarom moet er dus ook in Nederland belasting over worden betaald.