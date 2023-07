KwikFit-directeur: fietsonderdelen VanMoof zijn op

Dat zei directeur E-mobility bij KwikFit Pieter Bikker in het radioprogramma BNR Mobility. Sinds bekend werd dat de Amsterdamse elektrische fietsenmaker op omvallen stond, loopt het volgens hem storm bij de garageketen. De VanMoof-winkels en servicepunten zijn immers gesloten.

VanMoof verkeert in financiële problemen en kreeg vorige week uitstel van betaling. Daardoor kan KwikFit alleen reparaties aan de fietsen uitvoeren waar klanten zelf voor betalen. Desondanks stond de telefoon volgens Bikker ’roodgloeiend’. „Mensen komen spontaan bij onze locaties naar binnen met de VanMoof in de hand”, zegt hij bij BNR.

Remmen en banden

VanMoof-bezitters kunnen terecht bij een drietal vestigingen van KwikFit, in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Maar heel specifieke onderdelen voor de fietsen zijn daar nu op, aldus Bikker. Het vervangen van remmen of banden gaat nog, maar accu’s van VanMoof zelf bijvoorbeeld niet.

„We zijn met VanMoof in gesprek om te kijken of we daar op een of andere manier iets op gang kunnen krijgen. Dat lijkt mij ook in het belang van VanMoof, wat er ook gebeurt”, stelt Bikker. „Maar ik heb er nog geen zicht op of dat überhaupt gaat gebeuren, en zo ja, wanneer.”