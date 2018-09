’Veel plezier beleefd aan putopties’

Hoezo in putopties? Ik ben een huis-tuin-en-keuken belegger in aandelen, maar heb de afgelopen maanden veel plezier beleefd met putopties. Het zijn prachtproducten die een hele goede aanvulling zijn op de aandelenhandel. Je kan speculeren op koersdalingen, je kan de grootste risico's van je aandelen afkopen en je hebt nog een leuke dag als de beurs in mineur is. Wat wil je nog meer voor die paar centen?

Slechtste belegging: De afgelopen maanden was dat een aandelenbelang in Fugro. Op deze beurslieveling heb ik ruim 15% verloren. Ik kocht Fugro omdat het bedrijf in de toplijstjes van 2013 stond, bij zowel ING als Rabobank. Beste belegging: In dit jaar was een putoptie KPN mijn absolute topper met een verdubbeling van de inleg. Ik heb weer puts KPN gekocht en die staan wederom 35% in de plus.Strategie: Afgelopen weken heeft de beurs regelmatig erg allergisch gereageerd op jaarcijfers of ander nieuws. Gebruik dan putopties. Voor een appel en een ei kun je je dan tegen verlies op je aandelen indekken. Ik heb dit gedaan bij DSM en SBM. Achteraf was het niet nodig, maar de putpremie bedroeg slechts enkele tientjes. Diepe wegzakkers zoals bij KPN, PostNL of Imtech kan je eenvoudig voorkomen! En bij de slechte beursdagen van de afgelopen weken, heb ik mijn lijstje puts mooi groen zien worden. Op de site van AFM kan je elke dag zien op welke aandelen grote shortposities zijn aangegaan. KPN, Imtech en Fugro staan nu op die lijst.