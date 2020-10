Column: Rutte III treedt onvoorbereid de tweede golf tegemoet

In dat geval zou de economie ook in 2021 nog krimpen met ruim 3%, terwijl de werkloosheid zou oplopen van circa 6% tot ongeveer 10% (ruim 900.000 werklozen). Daarnaast zou de staatsschuld verder stijgen van ruim 60% bbp tot 73%. Op dit moment wijzen de coronacijfers uit dat Nederland aan het begin staat van een tweede golf en dat het kabinet rekening moet gaan houden met het slechte, zogenoemde tweedegolfscenario van het CPB.

Tot op heden is het kabinet Rutte daar niet op voorbereid. Dat geldt niet alleen op het terrein van het economische beleid maar ook voor de wijze waarop het virus wordt bestreden. Deze week kwam het IMF met een belangrijk advies dat Rutte zou moeten opvolgen.

Strenge lockdown

Internationale analyses wijzen uit dat voor een snel economisch herstel korte strenge lockdowns effectiever zijn dan langere milde lockdowns. Andere studies laten zien dat onzekerheid in de economie bij burgers en bedrijven tot gedragseffecten leidt die verder bijdragen aan de krimp. Het Nederlandse kabinet voedt deze onzekerheid door bij de mondkapjes te volstaan met een dringend advies, terwijl een verplichting juist tot de gewenste zekerheid leidt.

Tot op heden zijn er in politiek Den Haag nog geen concrete maatregelen ingevoerd waarmee de krimpende economie en de oplopende werkloosheid effectief worden bestreden. De kern van het beleid van Rutte III dat in de Tweede Kamer breed wordt onderschreven is het afremmen van het banenverlies bij bedrijven en andere instellingen.

Dit beleid wordt gesteund met financiële steunpakketten van de overheid die voorlopig doorlopen tot 1 juli 2021. Maar de maatregelen kunnen niet voorkomen dat er bij grote bedrijven inmiddels al vele duizenden ontslagen zijn aangekondigd en dat ook in het midden- en kleinbedrijf, onder meer in de horeca, de detailhandel en reisbranche banen verloren gaan.

Levensvatbaar

Met deze langlopende steun loopt Rutte III ook het risico dat een deel van het overheidsgeld wordt uitgegeven aan bedrijven die niet meer levensvatbaar zijn. Daarmee wordt beoogd een snelle en forse oploop van de werkloosheid te voorkomen.

Maar voor het herstel van onze economie is een andere aanpak nodig. Van andere landen kunnen we leren dat het moet gaan om investeringen in digitalisering, nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, klimaatprojecten en het bevorderen van slimme start-ups en scale-ups.

Investeringen

Voor het herstel van de Nederlandse economie is het vooral nodig dat de economie wordt aangejaagd met behulp van overheidsmaatregelen die bedrijven stimuleren om weer gaan investeren. Deze bedrijfsinvesteringen zijn als gevolg van de crisis fors gedaald en dat leidt tot een lagere economische groei en minder banen. Ze zijn bovendien van cruciaal belang om het verdienvermogen van onze economie fundamenteel te versterken, zodat ons land ook in de toekomst een welvarend land kan blijven.

Het daarvoor bedoelde Wopke-Wiebesfonds is recent door de Tweede Kamer en deskundigen buiten de politiek ’afgekraakt’. De kern van de kritiek is het ontbreken van concrete investeringsprojecten en de met het fonds gemoeide overheidsbureaucratie. Daarnaast wordt gewezen op het risico dat ambtenaren en politici straks ondernemertje gaan spelen met het geld van de belastingbetalers.

BIK-regeling

De andere poging van het kabinet om de noodzakelijke bedrijfsinvesteringen aan te moedigen is de introductie van een fiscale subsidie van 3% voor bedrijfsinvesteringen tot €5 miljoen, de zogenoemde BIK-regeling. Ook deze maatregel, kosten voor de komende twee jaar €4 miljard, is van alle kanten onder kritiek bedolven die samengevat neerkomt op ineffectief, geen extra investeringen en nodeloos complex.

Economische cijfers wijzen uit dat het mkb de motor en banenmachine van de Nederlandse economie is. De ervaring leert dat je bedrijfsinvesteringen en werkgelegenheid in deze sector het beste kunt bevorderen door eenvoudige regelingen zonder overheidsbureaucratie. Voorbeelden zijn een verlaging van de hoge werkgeverslasten en simpele fiscale investeringsstimulansen zoals de mogelijkheid om bedrijfsmiddelen in één jaar volledig af te schrijven en van de fiscale winst af te trekken.

Ook de zogenoemde WBSO-regeling waarmee technologische innovaties, zoals 3D-printen en slimme software worden bevorderd is succesvol. Een deel van de loonkosten die met deze innovaties gemoeid zijn, wordt via de fiscus vergoed.

Klimaatinvestering

De praktijk laat eveneens zien dat je bij bedrijven klimaatinvesteringen simpel en effectief kan stimuleren door middel van de zogenoemde fiscale Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Voor een snelle en effectieve impuls die vooral de motor van onze economie harder laat draaien, zou het kabinet voor bovengenoemde opties de BIK-pot van €4 miljard moeten aanwenden.

Daarnaast bevelen we politiek Den Haag aan om kennis te nemen van de toekomstgerichte aanpak die Techleap recent heeft gelanceerd in een manifest voor kickstart van Nederland. Het omvat creatieve en concrete maatregelen waarmee Nederland sterker, duurzamer en innovatiever uit de crisis kan komen.

Reageren? Mail naar [email protected].