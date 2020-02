Steeds meer verzekeren zich voor conflict met fiscus

De vraag naar rechtshulp bij mogelijke conflicten met de Belastingdienst is met 213% omhoog gegaan in de afgelopen twee jaar. In de eerste paar maanden van 2020 alleen al is de vraag met 25% toegenomen.

Dat blijkt uit onderzoek van consumentenplatform rechtsbijstandsverzekering.nl. 1200 mensen zijn hiervoor ondervraagd.

Kindertoeslagaffaire

De kindertoeslagaffaire was een reden om dit te doen voor zo’n 60% van de mensen die voor de uitgebreidere dekking kozen.

Duizenden ouders werden mogelijk ten onrechte beticht van fraude met de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Zij kwamen in de problemen doordat zij hoge bedragen in een keer moesten terugbetalen.