Bijna half miljoen werknemers vorig jaar op nullijn

Dat blijkt uit een jaaroverzicht van de werkgeversvereniging AWVN, die bij de meeste cao-onderhandelingen betrokken is.

In 2021 werden maar liefst 411 akkoorden gesloten over arbeidsvoorwaarden, voor in totaal 3,75 miljoen werknemers. Dat zijn meer cao’s dan in een gemiddeld jaar. Maar door onzekerheid over het coronavirus werden veel cao’s pas na de einddatum vernieuwd.

Loonsverhoging

Gemiddeld werd daarin een loonstijging afgesproken van 1,93%, zegt AWVN. Voor 489.000 werknemers zat er dus echter helemaal geen salarisverhoging in het vat. Voor 346.000 werknemers was de plus 3% of meer. Dat was meestal voor werknemers in de voedingsindustrie, zoals de chemie en farmaceutische industrie.

De werkgeversvereniging ziet dat de nadruk in de cao’s ligt op lonen, en vindt dat er meer moet worden vooruitgekeken naar toekomstige ontwikkelingen, zoals het aantrekken van personeel in de toekomst en de energietransitie.