Acties in drankindustrie om meer loon

Zoetermeer - Werknemers in de drankenindustrie zijn donderdag met acties begonnen in hun roep om meer loon. In eerste instantie is het werk neergelegd bij drankenproducent Avandis in Zoetermeer. Zes van de zeven productielijnen bij het bedrijf liggen volgens vakbond FNV stil. Acties bij andere bedrijven, zoals drankproducenten, drankengroothandels, en wijnhandelaren staan volgende week op de rol.