Nederland waterstofland: honderden uitvindingen hier gedaan

Door Theo Besteman

Amsterdam - Waterstof is de schoonste energiedrager, maar nog is nog jaren van massale invoering verwijderd. In Nederland worden na Duitsland en Frankrijk wel de meeste nieuwe patenten voor de ontwikkeling van die technologie zonder uitstoot vastgelegd.