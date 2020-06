Hema bereikt akkoord over verlagen torenhoge schuld

De totale obligatieschuld zal hiermee dalen van €750 miljoen naar €300 miljoen en de groep obligatiehouders zal alle aandelen van Hema in handen krijgen. ,,Hierdoor krijgt Hema weer een gezonde financiële structuur, een sterke liquiditeitspositie en voldoende ruimte om te investeren in de toekomst van het bedrijf”, zo laat de winkelketen weten.

,,De overeenkomst vormt een belangrijke stap in de weg naar een financieel gezonde Hema en is cruciaal om de toekomst en de winstgevendheid van het bedrijf op lange termijn veilig te stellen. Het was al lange tijd bekend dat een oplossing moest worden gevonden voor de loden last van de schulden waarmee Hema sinds 2014 kampt”, zegt ceo Tjeerd Jegen.

De onderhandelingen met de schuldeisers kwamen zondagmiddag in een stroomversnelling, nadat eigenaar Marcel Boekhoorn de handdoek in de ring had gegooid. De miljardair heeft de afgelopen weken geprobeerd om tot een akkoord te komen met de schuldeisers, maar dat is niet gelukt. Boekhoorn heeft zich zondag teruggetrokken. De ondernemer nam Hema in 2018 over en investeerde maar liefst €115 miljoen in het bedrijf.

Het bod van Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, is nooit een serieuze optie geweest, zeggen ingewijden.

Toekomst

De groep obligatiehouders vertegenwoordigt 62% van de zogenoemde Senior Secured Notes, Hema’s grootste obligatielening van €600 miljoen, en meer dan 50% van de zogenoemde Senior Unsecured Notes, een obligatielening ter grootte van €150 miljoen.

Hema heeft met de obligatiehouders afgesproken om de schulden op een gecontroleerde wijze af te bouwen en zo de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. ,,De schuldeisers staan volledig achter de strategie en toekomstplannen van Hema”, aldus de winkelketen.

Het is de bedoeling dat de totale schuld van Hema hiermee daalt van €750 miljoen naar €300 miljoen. De jaarlijkse contante rentelasten zullen door de overeenkomst dalen van circa €50 miljoen naar circa €30 miljoen.

Verder wordt de kaspositie van Hema versterkt door de uitgifte van een nieuwe obligatielening van €42 miljoen. Hierdoor beschikt de winkelketen over voldoende liquide middelen om verder te investeren in het bedrijf en om groei en winstgevendheid te stimuleren.

De looptijd van de nieuwe bedrijfsschulden zal worden verlengd, waardoor het herfinancieringsrisico wordt beperkt en de totale financieringskosten zullen dalen.