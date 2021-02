Willem Jonker

BRUSSEL - Door de coronapandemie is het risico van cybercrime sterk gegroeid. Het aantal hacks loopt de spuigaten uit. Alleen al in ons land had meer dan een op de drie ondernemers er in 2020 mee te maken. „De schade loopt in de miljarden. Er is te weinig aandacht voor online security. Beveiliging schiet vaak ernstig tekort.”