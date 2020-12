Mercedes steekt €70 miljard in elektrisch rijden

De Raad van Commissarissen, waarvoor Daimler Shell-topman Ben van Beurden deze week heeft voorgedragen, heeft haar fiat gegeven voor deze investering. Daimler belooft tegelijkertijd fors te snijden in de kosten. Het kostenniveau moet in 2025 20% lager liggen dan in 2019.

Hoe Daimler de €70 miljard precies verdeelt, werd niet gemeld. Er gaat in ieder geval een deel naar Daimler Trucks om de plannen naar emissieloos transport te versnellen. Het grootste deel gaat echter naar de personenautodivisie.

Verder heeft Daimler samen met de ondernemingsraad een transformatiefonds van €1 miljard opgericht. Dit wordt vooral ingezet voor het behoud van werkgelegenheid gedurende het transformatieproces.

Audi en Volkswagen

Daimler is niet de enige Duitse autobouwer die de investeringen in digitalisering en elektrisch rijden fors uitbreidt. Donderdag maakte Audi al bekend dat het tot 2025 €17 miljard investeert in elektrisch rijden, bijna de helft van de totale investeringen van Audi.

Volkswagen steekt daarbij de kroon. De autofabrikant uit Wolfsburg verhoogde half november zijn budget voor digitalisering en ontwikkeling van elektrische auto’s van €60 miljard naar €73 miljard tot 2025.