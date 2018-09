Nikkei boekt stevige winst

Na 2 dagen van forse koersverliezen werden vooral de sterk gedaalde Japanse exportbedrijven weer opgepikt. De automakers Toyota en Honda stegen 3,5 en 3,8 procent. Komatsu won 3,7 procent. Volgens de zakenkrant Nikkei zal de maker van bouwmachines de winstverwachting voor het komende boekjaar opschroeven dankzij de goedkopere Japanse yen.

Ook heeft de Japanse premier Shinzo Abe de voorzitter van de Aziatische Ontwikkelingsbank, Haruhiko Kuroda, officieel voorgedragen als nieuwe president van de Bank of Japan. Kuroda staat bekend als voorstander van meer stimulering van de economie door de centrale bank. Het parlement lijkt Kuroda's kandidatuur te steunen.

Elders in het Verre Oosten gingen de aandelenbeurzen ook omhoog. De All Ordinaries in Sydney sloot 1,3 procent in de plus en de Kospi in Seoul steeg 1,1 procent. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index 1,5 procent hoger in de middaghandel.