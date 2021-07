Premium Carrière

Je reiskostenvergoeding wordt nu thuiswerkvergoeding

We houden het thuiswerken er nog wel even in. Veel bedrijven omarmen - ook voor na corona - het hybride model van een paar dagen thuis en een paar dagen op kantoor. Daarmee gaat ook de traditionele reiskostenvergoeding op de schop: die zal worden vervangen voor een regeling waarin ook kosten van thu...