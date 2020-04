Boeing halveert productie Dreamliner, ontslaat personeel

Ook kondigt het concern dan ontslagen aan, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. 787 Dreamliner kampt al een tijdje met zwakke vraag. Boeing schroefde vorig jaar de productie voor dat toestel ook al terug.

Begin dit jaar zette Boeing zo'n veertien Dreamliners per maand in elkaar. In januari kwamen al geruchten naar buiten dat de onderneming de productie wil beperken tot tien vliegtuigen per maand. De bronnen stellen dat de daling die nu wordt overwogen nog harder zal zijn. Daarbij is het aantal mensen dat wordt ontslagen afhankelijk van de omvang van de productieverlaging, aldus de ingewijden. Eerder deed een bericht over een banenreductie van 16.000 de ronde, een tiende van het totale personeel.

De topman van Boeing, Dave Calhoun, waarschuwde zijn personeel eerder dat vanwege de coronacrisis pijnlijke maatregelen op komst zijn. Volgens hem breekt er een nieuwe realiteit aan voor de luchtvaartsector, nadat het nieuwe coronavirus is bezworen. De vraag naar nieuwe vliegtuigen kan jarenlang laag zijn, aldus Calhoun. Luchtvaartmaatschappijen lopen dit jaar ruim 300 miljard dollar mis vanwege reisverboden en lockdowns.