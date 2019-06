Kredietbeoordelaar Moody’s verlaagt status Turkije

Zorgen over de grote afhankelijkheid van buitenlands kapitaal en over het bestuur door de overheid zorgen ervoor dat Turkije nu status B1 heeft, in plaats van Ba3. Het vooruitzicht blijft negatief.

Junkstatus

Daarmee loopt Moody’s in een lijn met de andere grote kredietbeoordelaars, Standard & Poor’s (B+) en Fitch (BB). Turkijes beoordeling ligt nog wel enkele stappen boven ’junkstatus’.

De kredietbeoordelaar noemt als reden de ’aanhoudende erosie van institutionele kracht en effectiviteit van het beleid op het vertrouwen van investeerders’. Ook lukt het politici niet om een goed plan te presenteren om de economie te stimuleren. Als positieve punten van Turkije noemt Moody’s de diverse economie en de relatief lage overheidsschuld.

Staatsgreep

Op 23 juni moeten de inwoners van Istanbul weer stemmen over de burgemeester. Ekrem Imamoglu, de kandidaat van de seculiere CHP, had de verkiezingen gewonnen, maar volgens de kiesraad, die op verzoek van de regerende AKP van president Erdogan naar de gemeenteraadsverkiezingen keek, moet de stemming over.

Oppositiepartijen spreken van een staatsgreep.