KLM ’vergroent’: vlees verdwijnt van vliegtuigmenu

Het gaat niet om een bezuiniging, zegt directeur customer experience Boet Kreiken van KLM. De luchtvaartmaatschappij heeft het financieel moeilijk als gevolg van de coronacrisis. Ook zou KLM een toekomst wachten als ’efficiente’ divisie binnen Air France KLM. „Verduurzaming is een belangrijk thema. We kijken voortdurend naar trends in de maatschappij en en stemmen onze menu-ontwikkeling daarop af”, zegt Kreiken. „Bij het bepalen van het aanbod is keuzevrijheid van onze klanten belangrijk en moeten de maaltijden smakelijk en kwalitatief hoogstaand zijn.”

’Onmiskenbare trend’

In de toeristenklasse wordt al geen vlees in vluchten op Europa geserveerd en dat wordt in de komende jaren uitgerold over de rest van het netwerk. „Bijna niemand heeft gemerkt dat we geen vlees meer serveren op Europese vluchten. Dit is een volgende stap, en verschilt per regio in de wereld. Op vluchten vanuit Texas of Zuid-Amerika zal vlees mogelijk nog wat langer blijven. Maar de trend is onmiskenbaar richting duurzaam. Dit gaat om een vergroening van ons aanbod”, zegt Kreiken.

KLM gaat de menu’s aan boord ’vergroenen’.

De maaltijden zijn een flinke kostenpost. In 2019, dus voor de coronacrisis, ging het om meer dan €200 miljoen per jaar. De maaltijden betrekt KLM bij het eigen cateringbedrijf KLM Catering Services. Daar worden dagelijks 55.000 maaltijden bereid voor ruim 350 intercontinentale, Europese en cargovluchten.

’Commerciële kans’

In de business class en in de zogeheten premium comfort-klasse blijft vlees en vis nog wel op het menu. Als andere luchtvaartmaatschappijen wel vlees blijven serveren, kan dat een nadeel zijn qua concurrentie. Kreiken ziet het juist als een commerciële kans. „Voor onze topklanten blijven we de keuze van vlees en vis aanbieden. Die moet dan wel van biologische oorsprong zijn en met een keurmerk. Maar op een langere termijn kijken we of daar goede vervangers of alternatieven voor zijn. We kijken naar onze totale ecologische voetafdruk. Dus naast zuiniger vliegtuigen, ook een groener menu.”