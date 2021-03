Meldpunt voor oneerlijke praktijken van makelaars

André de la Porte heeft wel een vermoeden waarom zoiets gebeurt. „Als de verkoop binnen het eigen circuit gebeurt, verdienen er twee makelaars aan. De koper zonder aankoopmakelaar verstoort dat treintje.”

Een andere meer gehoorde klacht is dat een mondelinge overeenkomst opeens niet zo hard blijkt. „Dan krijgt de koper vlak voor hij zijn handtekening zet het bericht dat er toch nog iemand met een bod overheen is gegaan. Mensen die ons hierover berichten, twijfelen soms ook of dat werkelijk het geval is.” Ook zouden sommige makelaars uitsluitend biedingen doorgeven van klanten van bevriende makelaars.

Oneerlijk

De VEH hoopt met het meldpunt (www.eigenhuis.nl/meldpunt) beter inzicht te krijgen in eventuele misstanden. Iedereen kan daar zijn eigen ervaringen over oneerlijke praktijken bij de koop of verkoop van een woning vertrouwelijk melden.

„Het is niet onze bedoeling om makelaars met naam en toenaam aan de schandpaal te nagelen”, zegt André de la Porte. „Vaak hebben makelaarsbedrijven ook meerdere kantoren. Als daar één makelaar een scheve schaats rijdt, betekent het niet dat iedereen fout is. Soms zijn het ook niet de makelaars die het doen, maar de koper of verkoper zelf.”

De problemen zijn door de schaarste op de huizenmarkt acuter geworden. Het grootste deel van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht.