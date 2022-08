Windpark Hollandse Kust Zuid levert eerste stroom van zee naar huishoudens

Dat meldt het Zweedse concern Vattenfall, met BASF en Allianz mede-eigenaar van het 225 vierkante kilometer grote windpark. Dat complex met windmolens-op-poten geeft in 2023 naar verwachting voldoende groene stroom aan afnemers als BASF en Air Liquide. De turbines van het windpark hebben elk een vermogen van 11 megawatt.

Het park in aanbouw, het eerste dat zonder subsidie tot stand komt, ligt tussen 18 en 35 kilometer voor de Nederlandse kust, tussen Den Haag en Zandvoort.

Bekijk ook: Britten willen als eerste stroom afnemen bij windmolenpark Hollandse Kust

Testfase

Volgens Ian Bremner, projectdirecteur, is dit in deze vorm het grootste windpark op zee. „Hoewel de eerste draaiende turbine nog in de testfase zit, produceert die al wel stroom.”

De op zee verzamelde elektriciteit wordt in grote ’stopcontacten’ op zee verzameld en via een offshore transformatorstation door zware, kilomters lange kabels aan land gebracht. Alle opgewekte stroom komt aan land via twee door TenneT aangelegde offshore transformatorstations.

„Naar verwachting worden de laatste turbines in het tweede kwartaal van 2023 geïnstalleerd”, aldus het bedrijf.