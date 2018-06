Fors verlies voor Wessanen

Ook over heel 2012 boekte Wessanen verlies, evenals in het jaar daarvoor. Maar volgens topman Piet Hein Merckens is Wessanen goed op weg om weer winstgevend te worden, hoewel hij niet wil zeggen of dat in 2013 al het geval zal zijn.

Wessanen kondigde eind 2012 al een omvangrijk reorganisatieprogramma aan bij de Europese activiteiten en in de tak Frozen Foods, waarbij in totaal 300 banen verloren zouden gaan. Deze herstructurering verloopt volgens plan, liet de onderneming weten. Met de reorganisatie zijn eenmalige kosten van circa 21 miljoen euro gemoeid. Daarvan is 16,3 miljoen in het vierde kwartaal van 2012 geboekt. De twee bedrijven die deel uitmaken van de tak Frozen Foods, Beckers Benelux en Favory, worden samengevoegd en gaan verder onder de naam IZICO.

Duidelijkere keuzes

HFS zag de omzet en winst flink dalen. De verbetering bij de divisie, die ook levert aan biologische winkels van 'derden', zal moeten komen uit een sterkere focus en verbeteringen in de distributie en groothandelskanalen. Volgens Merckens worden er nu duidelijkere keuzes gemaakt. Zo wordt onder meer het aantal merken en producten verkleind. Ook is er een nieuw managementteam die de veranderingen zal doorvoeren. Merckens zei niet voor de problemen weg te lopen en niet te overwegen de HFS-activiteiten te beëindigen.

De divisie Grocery, dat biologische producten levert aan supermarkten, bleef de groeimotor van het bedrijf. De omzet steeg in het vierde kwartaal met ruim 17 procent tot bijna 69 miljoen euro. Ook de bedrijfswinst, exclusief eenmalige kosten, ging omhoog. Volgens Merckens ligt de groei van Grocery ver boven het marktgemiddelde.

ABC

De Amerikaanse drankentak ABC meldde over het vierde kwartaal een iets lagere omzet en een oplopend verlies. Over heel 2012 was er nog wel sprake van een stijgende omzet, terwijl de winst wel terugliep. ABC heeft te maken met sterk toenemende concurrentie, maar heeft zijn marktaandeel wel weten te behouden, aldus Merckens. Wessanen zette eind vorig jaar het verkoopproces van ABC stil, omdat de prijzen die belangstellenden boden te laag waren. Merckens vindt nog steeds dat de lange termijnvooruitzichten voor ABC zeer goed zijn. Ook voor 2013 verwacht hij verbetering van de resultaten. De topman sluit uit dat de divisie in 2013 wordt verkocht. ,,We gaan niet ieder jaar het proces weer opstarten''.

In alle divisies deed Wessanen, met uitzondering van ABC, in het vierde kwartaal forse afschrijvingen. Volgens analisten schreef het concern zo'n een derde van de marktwaarde van het bedrijf af. Merckens laat weten in 2013 geen verdere afschrijvingen te verwachten.

Het nettoverlies van de onderneming kwam in de laatste drie maanden van 2012 uit op 61,5 miljoen euro, tegen een een verlies van 35 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2011. Het verlies was veel groter dan analisten hadden voorspeld. De omzet bedroeg 163,8 miljoen euro, wat neerkomt op een autonome groei van 0,7 procent. Over heel 2012 bedroeg de omzet 710,8 miljoen euro, terwijl het verlies over het hele jaar uitkwam op 53,2 miljoen euro.