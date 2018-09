Lakeman stopt Hypotheekleed

Lakeman riep in 2009 de rekeninghouders van DSB op om hun geld bij de in problemen verkerende bank weg te halen. Daardoor namen de problemen bij de bank van Dirk Scheringa verder toe. De bank ging uiteindelijk failliet.

Hoewel hij de stichting niet oprichtte, is Lakeman wel het gezicht ervan. Het meest bijgebleven is hem niet zozeer een concreet geval, zegt hij, als wel het feit „dat er zoveel mensen zo diep in de schulden zijn gedrukt door Dirk Scheringa”. Lakeman zegt blij te zijn dat er mede onder druk van de stichting uiteindelijk bijna € 500 miljoen is toegezegd, waarvan inmiddels zo’n € 180 miljoen is uitgekeerd door curatoren.

