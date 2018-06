Zorgen over afschrijvingen Wessanen

De resultaten die Wessanen vrijdag voorbeurs publiceerde stemmen tot zorgen, vindt analist Karel Zoete van Rabobank. Positief is weliswaar dat de gerapporteerde genormaliseerde bedrijfswinst in het vierde kwartaal iets hoger is dan verwacht, maar dat is voornamelijk het gevolg van lagere marketingkosten. Daarnaast is Zoete niet te spreken over de ontwikkeling bij ABC en de hoogte van de afschrijvingen die het bedrijf doet.