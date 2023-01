Groot aantal huiseigenaren nam zonnepanelen in 2022

De prijs van de panelen is inmiddels enorm gedaald waardoor de terugverdientijd sterk is teruggelopen. Daarom steunen de netbeheerders samen met andere brancheorganisaties het voorstel voor een geleidelijke afbouw van de regeling en vragen de politiek om hier de eerste stap in te zetten.

Net als gratis batterij

In de verschillende provincies groeide afgelopen jaar het vermogen van de zonnepanelen op woningdaken tussen de 25 en 40% ten opzichte van 2021. Het Nederlandse elektriciteitsnet is volgens de netbeheerders echter niet ontworpen voor de grote hoeveelheid zonnestroom die nu wordt opgewekt, waarbij het net als een grote gratis batterij wordt ingezet.

Bekijk ook: Afschaffen zonnepanelenregeling nog onzeker

Volgens de netbeheerders is het beter wanneer de opgewekte energie direct zelf gebruikt wordt, bijvoorbeeld door op zonnige momenten de wasmachine aan te zetten of de auto op te laden. Ze pleiten daarnaast voor prikkels om opslag van de zelf opgewekte stroom te stimuleren, zodat deze in de avond door de consument zelf gebruikt kan worden.

Warmtepompen

Niet alleen zonnepanelen maar ook laadpalen voor elektrische auto’s en warmtepompen zijn zeer gewild onder consumenten. Deze ontwikkelingen vragen om kabels waar veel meer stroom doorheen kan dan door het gros van de huidige kabels waar woningen op zijn aangesloten. Om aan al deze wensen tegemoet te komen, werken de netbeheerders in het hele land aan de verzwaring en uitbreiding van het honderdduizenden kilometer lange elektriciteitsnet.

In 2022 legden de netbeheerders duizenden kilometer nieuwe kabels aan in straten en plaatsten ze honderden nieuwe transformatorhuisjes in de wijken. Ook de komende jaren gaan ze daarmee door.