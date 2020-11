Vomar moet wachttijd van werknemers uitbetalen

Een werknemer van de vestiging in IJmuiden had de supermarktketen voor de rechter gedaagd om het achterstallig loon te ontvangen. Het filiaal is dagelijks geopend tot 22:00 uur. In de personeelsrichtlijnen van Vomar staat dat personeel alleen samen het pand uit mag, uit veiligheidsoverwegingen. „Na sluiting verlaat niemand het filiaal, totdat alle werkzaamheden in het kassakantoor volledig zijn afgerond. Het verlaten van het filiaal gebeurt nooit alleen, maar in ploegen”, aldus het personeelshandboek.

Na een eerste klacht had de Vomar „uit coulance” vijf gewerkte uren vergoed. Bij de kantonrechter in Alkmaar eiste de werknemer volledige terugbetaling over de periode 2015-2018. De advocaat van de Vomar stelde dat bij wachten geen sprake is van arbeid, dus dat hier ook geen betaling tegenover hoefde te staan.

De rechter veegde dit argument van tafel. „Hoewel sprake is van wachttijd, gebeurt dit in opdracht van Vomar”, aldus de rechter. De wachttijd geldt dus als arbeid, want de werknemer moet zich gedurende die periode beschikbaar houden voor Vomar. De rechter kende de medewerker achterstallig loon ten bedrage van €305 toe.