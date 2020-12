Uitstel van terugbetaling

Door de coronamaatregelen maak ik als ondernemer sinds maart gebruik van de NOW-regeling. Momenteel ontvang ik NOW 3. Tegelijkertijd moet ik ook geld terugbetalen over NOW 1, omdat mijn loonsom daalde. Ik zit nu zonder inkomsten. Kan ik het UWV vragen of ik de NOW 1-rekening later mag terugbetalen?