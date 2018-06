Wall Street zakt weg na Fed

Dinsdag bereikten de Dow en de S&P nog de hoogste standen in 5 jaar tijd.

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent (108,13 punten) lager op 13.927,54 punten. De brede S&P daalde 1,2 procent (18,99 punten) tot 1511,95 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 1,5 procent (49,19 punten) tot 3164,41 punten.

Amerikaanse huizenmarkt

,,Er is niet veel fantasie voor nodig om te bedenken wat de volgende potentiële bron van zorgen zal zijn en dat is als de Fed afstapt van het kwantitatieve verruimingsprogramma'', zei een handelaar in Denver.

Op macro-gebied kwamen woensdag gemengde cijfers naar buiten over de Amerikaanse huizenmarkt. Het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS daalde, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen iets hoger uitviel dan verwacht. Verder bleek dat de Amerikaanse producentenprijzen in januari op maandbasis met 0,2 procent zijn toegenomen. Hier werd gerekend op een prijsstijging met 0,3 procent.

Office Depot

De koers van Office Depot kelderde woensdag met 16,7 procent, nadat de leverancier van kantoorbenodigdheden aankondigde branchegenoot OfficeMax te willen inlijven voor 1,17 miljard dollar, of 13,50 dollar per aandeel, in eigen aandelen. OfficeMax leverde 7 procent in, nadat het dinsdag meer dan 20 procent in waarde steeg vanwege geruchten over het bod. Dinsdag wakkerde de naderende fusiedeal nog een optimistische stemming aan op Wall Street.

Apple verloor 2,4 procent, nadat zijn Chinese toeleverancier Foxconn een personeelsstop aankondigde.

Garmin

Navigatiebedrijf Garmin opende de boeken over het afgelopen kwartaal. De grootste directe concurrent van TomTom zag de omzet in het vierde kwartaal met 16 procent afnemen. Ook de winst daalde ten opzichte van de laatste periode van 2011. Het aandeel ging 9,7 procent onderuit.

Computermaker Dell won 0,1 procent, nadat het dinsdag nabeurs beter dan verwachte kwartaalresultaten naar buiten bracht. Het aandeel noterde op 13,83 dollar en ligt daarmee hoger dan de 13,65 dollar per aandeel die oprichter Michael Dell samen met een investeringsmaatschappij biedt om het bedrijf van de beurs te halen.

De euro noteerde 1,3280 dollar, ten opzichte van 1,3350 dollar rond het slot van de Europese beurzen. De Amerikaanse olieprijs daalde 2,3 procent tot 94,85 dollar. Brentolie verloor 2 procent. Grondstoffen hadden last van geruchten dat een grondstofgerelateerd hedgefonds in de problemen zou zijn, maar deze geruchten bleken ongegrond.