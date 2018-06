Vooruitblik: 'Kleiner verlies Air France-KLM'

De omzet in het vierde kwartaal schatten de marktvorsers gemiddeld in op 6,194 miljard euro. Dat zou een stijging van 2,5 procent betekenen ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Het operationele resultaat is naar verwachting 161 miljoen euro negatief, na een verlies van 202 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep komt Air France-KLM volgens de analisten 213 miljoen euro tekort. Dat was een jaar eerder nog 259 miljoen euro.

Het nettoverlies over heel 2012 schatten de marktvorsers in op 1,17 miljard euro, tegen 809 miljoen euro in 2011. Het operationele verlies zou iets moeten zijn verkleind, van 353 naar 318 miljoen euro. De jaaromzet is naar verwachting met 4,6 procent gegroeid tot ruim 25,5 miljard euro.

Air France-KLM is bezig met een omvangrijke operatie om kosten te besparen en uit de rode cijfers te komen. Bij de Franse tak, Air France, verdwijnen de komende jaren meer dan 5000 banen. Uitgangspunt is nog altijd dat dit zonder gedwongen ontslagen gebeurt. Bij KLM verdwijnen ook banen door natuurlijk verloop, maar daar is geen concrete doelstelling aan verbonden. Het is de bedoeling dat de kosten voor de gehele groep tot 2015 met 2 miljard euro omlaag gaan.