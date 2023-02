Starters slagen steeds vaker in afsluiten hypotheek

Vooral over- en bijsluiters namen voor minder geld een hypotheek in de tweede helft van afgelopen jaar. De omzet vanuit deze groep nam met meer dan de helft af. „Het is niet langer interessant om een hypotheek over te sluiten door de gestegen rente”, aldus IG&H. „Dit is een groot contrast met de eerste helft van 2022, toen de rente nog relatief laag was en onder over- en bijsluiters juist het hoogste aantal hypotheken werd afgesloten.” Starters grijpen nu juist vaker hun kans, mogelijk ook doordat de huizenprijzen aan het dalen zijn.

In totaal werden vorig jaar 10% minder hypotheken afgesloten dan een jaar eerder, tot 462.000 hypotheken. In het laatste kwartaal van 2022 was de afname van de hypotheekomzet op jaarbasis het sterkst, met een krimp van 31%. De omzet kwam in deze periode uit op €30,8 miljard. Het gemiddelde bedrag van een hypotheek was eind vorig jaar €392.000.

Maar in de meeste gemeenten maakt de gemiddelde starter nog altijd nauwelijks kans op een koopwoning. Op veel plekken in het land is nog geen 1% van de woningen betaalbaar voor starters met een hypotheek tot €200.000, meldde marktonderzoeker Calcasa vorige week. Het lastigst hebben deze starters het in de gemeenten Amsterdam en Utrecht, waar 0,3% van de koopwoningen binnen hun budget past.