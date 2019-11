SNS Bank komt weg met fout in brief

De consument had een aflossingsvrije hypotheek van €291.800 bij SNS. In zijn contract stond dat hij een boete was verschuldigd als hij zijn huis verkocht. Toen hij daartoe wilde overgaan, vroeg hij aan de bank een recent overzicht van de hypotheek. Onder het kopje ’Goed om te weten’ schreef SNS: „Lost u de hypotheek in omdat u uw huis verkoopt? Dan hoeft u de vergoeding van de bank en/of de extra rente niet te betalen.”

Toen de consument na de verkoop van het huis toch een aflosboete van €4004 ontving, stapte hij naar het financiële klachteninstituut Kifid. Daar ving hij bot. Het brak de consument op dat hij was bijgestaan door een financieel adviseur. De commissie vond dat hij, zeker nu hij werd bijgestaan door een adviseur, niet op de inhoud van de brief had mogen vertrouwen.

Uit de offertes voor zijn hypotheken was duidelijk gebleken dat er een vergoeding verschuldigd zou zijn bij verkoop. Daarom had de consument ook korting gekregen op de hypotheekrente, stelde de commissie vast. „ In een dergelijk geval mag van adviseur worden verwacht dat deze contact opneemt met de Bank om te vragen of de informatie correct is. De kennis en fouten van een adviseur worden aan consument toegerekend”, aldus de vrijdag gepubliceerde uitspraak.