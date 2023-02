Elon Musk niet aansprakelijk voor verliezen na Tesla-tweets

SAN FRANCISCO - Elon Musk heeft investeerders niet misleid toen hij in 2018 op Twitter meldde dat hij van plan was zijn autobedrijf Tesla van de beurs te halen. Dat heeft de jury vrijdag bepaald in de zaak die beleggers tegen hem hadden aangespannen.