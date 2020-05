Geen cadeautjes meer als je je vakantiegeld spaart

Geen gratis badhanddoeken van de bank dit jaar. Ⓒ Hollandse Hoogte / Ton Toemen

Amsterdam - Kreeg je vroeger nog wel eens een badhanddoek of bioscoopkaartje van de bank als je in mei of juni een flink bedrag op de spaarrekening zette, dit jaar is er geen enkele bank die zo wil aanmoedigen het vakantiegeld bij hen te stallen.