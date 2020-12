Rijkste inwoner van Brazilië overleden

Safra was actief bij de oprichting en de uitbreiding van Banco Safra, de private bank voor vermogensbeheer. In het internationale klantenbestand waren vermogenden te vinden uit onder meer São Paulo, New York en Monte Carlo.

Na zijn pensionering zette Safra zich actief in voor de liefdadigheid. Zo werkte hij een groot deel van zijn tijd mee aan projecten in onder meer het onderwijs.

$20 miljard

Het vermogen van Safra, die als tiener vanuit Libanon naar Brazilië vertrok, wordt volgens Forbes geschat op $19,9 miljard. Daarmee is hij de rijkste man in het Zuid-Amerikaanse land.

Zijn oudere broer Edmond, die eveenens actief was in het bankwezen, overleed in 1999 na brandstichting in zijn appartement in Monte Carlo.