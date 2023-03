Premium Het beste van De Telegraaf

Bliksembezoek tierende Sanderink aan rechtbank: ’U weet ik te vinden!’

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Gerard Sanderink samen met zijn vrouw Rian van Rijbroek eerder dit jaar in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH

Almelo - Strukton-baas Gerard Sanderink is een zittingszaal van de rechtbank van Almelo binnengestormd en er vrijwel direct weer uitgezet. Hij kwam halverwege de dag schreeuwend en tierend binnen en sloeg dreigende taal uit naar een van de rechters. „U weet ik te vinden”, zei hij, hem aanwijzend. De rechters in Almelo zitten volgens Sanderink en zijn vrouw Rian van Rijbroek allemaal in het kamp van zijn ex-vriendin Brigitte van Egten, waarmee hij een juridische strijd voert.